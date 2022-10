Bib van Menen is eerste "Autismevriendelijke bib" in West-Vlaanderen

Is een bibliotheek niet altijd autismevriendelijk? Een rustige en overzichtelijke plek? Inderdaad, maar voor mensen met een autisme is een bib soms een echt doolhof. De bibliotheek van Menen biedt nu als eerste in West-Vlaanderen een begeleiding op maat aan. De bib krijgt daarvoor het label van "Autismevriendelijke bib."

De bibliothecaris van Menen Tom Laureys is trots: "We willen als bib zo herkenbaar, duidelijk en overzichtelijk mogelijk zijn. Voor mensen met autisme is een bibliotheek binnenstappen en info vragen een grote stap. Daarom kunnen ze bij ons een persoonlijke rondleiding krijgen. Maar het gaat vooral ook om kleine ingrepen: het personeel draagt een herkenbaar lint, bij de balie waar je zelf boeken kan uitlenen hangt een stappenplan met duidelijke afbeeldingen. Het zijn kleine ingrepen die voor mensen met autisme een groot verschil maken.

De bibliotheek in Menen is de derde "Autismevriendelijk bib" in Vlaanderen, de eerste in West-Vlaanderen. Ook Geel en Hoeselt hebben al zo'n label.