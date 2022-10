Fosforbom en obus van 50 kg gevonden in Zonnebeke

De brandweer en DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) hadden gisterenavond hun handen vol in Zonnebeke. Iets voor 18 uur werd in de Frezenbergstraat, een smalle straat op een paar honderd meter van de A19, een fosforbom gevonden. Die begon te roken nadat er een landbouwvoertuig over gereden was. DOVO kwam ter plaatse om de bom op te ruimen. De landbouwer bleef ongedeerd en zijn voertuig liep geen schade op.

Even later was het opnieuw prijs in deelgemeente Beselare. Bij het rooien van een aardappelveld in de Potteriestraat kwam een obus van maar liefst 50 kilogram naar boven. Ook hier kwam DOVO ter plaatse en kwamen de betrokkenen er zonder erg van af.