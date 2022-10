Campagne 'Attentie voor mensen met dementie' wil handelaars in Hechtel-Eksel met kaartjes tips geven om demente klanten te helpen

In Hechtel-Eksel kan je in onder andere winkels en kapperszaken kaartjes terugvinden van de campagne ‘Attentie voor mensen met dementie’. Daarop staan tips over hoe je het best kan omgaan met demente klanten. Zo ook in de winkel Monikado van Monique Vande Loo: “In de winkel staan is voor mij meer dan verkopen, het is er ook zijn voor de klanten”.