Cardioloog over impact van geluidsoverlast luchthaven Zaventem: “Verliezen 3,5 levensjaren door lawaai”

Volgens dokter Goethals is de impact van het lawaai voor omwonenden groter dan men in de eerste plaats zou denken. “Op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft men berekend dat mensen die veel last hebben van lawaai van vliegtuigen tot 3,5 gezonde levensjaren verliezen”, stelt de cardioloog. “Dat is een enorme impact voor de inwoners van dorpen die rond de vliegroutes liggen.”