Olivier (25) is eigenaar van 10 hectaren bos in Grobbendonk: “De bomen die ik nu plant, zijn voor toekomstige (klein)kinderen” 

Olivier Philips (25) uit Grobbendonk is één van de 15.000 Vlaamse boseigenaars die vandaag tijdens Dag van de Boseigenaar in de bloemetjes wordt gezet. Hij beschikt over 10 hectaren bos die hij erfde van zijn overgrootvader. “Het was ooit 10 keer groter, maar er verdween bos onder meer door de aanleg van de autosnelweg en het Albertkanaal”, vertelt hij op Radio 2 in Antwerpen.