Britse kunstenaar Damien Hirst verbrandt duizenden werken en laat ze alleen nog digitaal voortleven

Hij won de Turner Prize in 1995 en zijn werk is voor miljoenen verkocht, maar hij is ook een van de meest controversiële Britse kunstenaars, met voor- en tegenstanders. Zo was er veel te doen om een werk met een dode haai die in formaldehyde drijft (archieffoto hieronder) en een werk met een in tweeën gesneden koe en kalf. Hij is ook bekend van zijn spotschilderijen en van "For the love of god", een platina-afgietsel van een 18e-eeuwse menselijke schedel bezet met diamanten.