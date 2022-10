Premier Alexander De Croo (Open VLD): "Geen taboe meer over het langer openhouden van meer kerncentrales"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat er geen taboe meer is om meer kerncentrales in ons land open te houden dan de jongste twee om de bevoorradingszekerheid in ons land te verzekeren. Dat heeft hij gezegd tijdens het debat in de Kamer over de beleidsverklaring van de regering. Wouter De Vriendt van Groen zegt dat het zal afhangen van de gegevens over de bevoorradingszekerheid.