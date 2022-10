Roeselare, Brugge en Kortrijk zitten bij Vlaamse top qua opvangcapaciteit baby’s en peuters

Sylvie Kesteloot werkt al acht jaar als kinderbegeleider in de Kortrijkse deelgemeente Heule. “Sowieso zorg ik voor acht baby’s en peuters, maar als je de buitenschoolse erbij telt zijn dat er dertien. Maar het wordt steeds moeilijker om het vol te houden, ik ken al heel wat mensen in de sector die er de brui aan geven”, zegt Sylvie Kesteloot. De problemen zijn al lang gekend. “Ik werk gemakkelijk 55 uur per week, maar de verloning is er niet naar. We streven al een tijd naar een statuut als bediende. Want als er nu kinderen ziek vallen, hebben we geen vervangingsinkomen. En dan heb ik het nog niet over de begeleiders zelf, wanneer zij niet kunnen werken wegens ziekte. De torenhoge energieprijzen zijn een probleem dat moeilijk in te schatten valt, maar ik hou mijn hart vast. Een sociaal tarief voor opvangouders zou daar al een stap in de goede richting kunnen zijn.”