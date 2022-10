Een pintje smaakte vroeger beter, maar wetenschappers uit Leuven wekken aroma's tot leven dankzij saké uit Japan

Met z'n allen aan de genetisch gemodificeerde pilsgist dan maar? Niet zo snel. "Het gaat hier over een genetisch gemodificeerd organisme (gmo), maar wel enkel met soorteigen DNA", legt Thevelein uit. "Zulke organismen kunnen in landen als Brazilië of de VS al gereguleerd worden en dus gebruikt worden als giststam. Maar bij ons bestaat zulk dereguleringssysteem nog niet. Europa is daar overdreven streng in en dat zorgt voor een drempel in de vooruitgang van de industrie."