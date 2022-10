Philine Janssens uit Antwerpen is eerste intimiteitscoördinator op filmsets in België: "Ik ben geen stand-in bij vrijscènes"

Philine Janssens is choreografe van opleiding en danst ook zelf. Ze geeft ook al jaren bewegingscoachings voor acteurs. "Het beroep intimiteitscoördinator is enkele jaren geleden ontstaan in de Verenigde Staten, in eerste instantie als reactie op #metoo", en met de bedoeling het beter aan te pakken in de sector." Ondertussen is de aanwezigheid van een intimiteitscoördinator voor films met intieme scènes er een wettelijke verplichting geworden. In ons land is het nog niet verplicht, maar producenten van bij ons die werken met de grote Angelsaksische productiehuizen volgen de Amerikaanse tendens wel.