Europese Unie op de vingers getikt: van 181 miljard euro aan uitgaven, werd een deel onterecht uitbetaald

Veel projecten worden gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en de lidstaten. Het land in kwestie moet nagaan of het project wel in aanmerking komt voor een subsidie: zal het bijvoorbeeld voor economische groei en werkgelegenheid in een bepaalde regio zorgen? Beantwoordt het aan de criteria van het Europese fonds in kwestie? En bij de uitbetaling moeten de lidstaten ook nagaan of alle regels gevolgd zijn. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn.

Zo geeft Turtelboom het voorbeeld van een project in Frankrijk om werklozen op te leiden. Een kwart van de deelnemers aan de opleiding bleken echter helemaal niet werkloos te zijn. Of een landbouwerskoppel uit Polen. Man en vrouw hadden elk apart subsidies aangevraagd voor twee landbouwbedrijven. Bij controle door de Rekenkamer bleek dat ze die subsidies hadden gekregen voor één en hetzelfde landbouwbedrijf. In beide gevallen had betere controle door de Franse en Poolse overheid de uitbetaling van de subsidie kunnen voorkomen.

"De grootste foutenmarge zit bij fondsen waar de lidstaten een grote verantwoordelijkheid hebben", zegt Turtelboom. "Daar zijn wij bezorgd over, omdat er bij het Europese Herstelfonds, dat er gekomen is de economie te steunen na de coronapandemie, er nog meer bevoegdheid aan de lidstaten wordt gegeven".