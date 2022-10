Extra coronamaatregelen in Emmaüsschool in Aalter na besmetting van 6 leerkrachten

In de Emmaüsschool in Aalter is de corona herfstgolf toegeslagen. "Er zitten momenteel 4 leerkrachten thuis met een positieve coronatest en 2 collega's wachten momenteel op hun uitslag", dat zegt directeur Jan Sierens. "Nu zitten we vooral voor het kleuteronderwijs op ons tandvlees. Maar door verschuivingen lukt het ons wel, maar nu mag er wel niets meer bijkomen of we zitten echt wel in de problemen."