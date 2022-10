"Fat Bear Week" in Alaska: de dikste beer is... 747! Zelfs een poging tot fraude houdt hem niet tegen

Bruine beren zijn een van de langste winterslapers. Hun winterrust kan tot een half jaar duren, pakweg van oktober tot juni. Al die tijd eten ze niet, dus moeten ze de rest van de wakkere tijd hun buik zo rond mogelijk eten. Hoe hoger het gewicht waarmee ze de winterslaap in gaan, hoe groter de kans dat ze die overleven, én het vroege paarseizoen in de lente.



Oktober is doorgaans de maand waarop de beren op hun dikst staan. Dat inspireerde het Katmai National Park and Preserve in Alaska enkele jaren geleden tot een nieuwe traditie: de jaarlijkse Fat Bear Week, oftewel, een wedstrijdje "wie wordt de dikste beer". Uit hun populatie van 2.200 bruine beren selecteren de rangers telkens 12 exemplaren die in voorrondes tegen elkaar uitgespeeld worden. Mensen kunnen via sociale media voor- en nafoto's vergelijken en stemmen, tot er uiteindelijk één beer overblijft die het spreekwoordelijke kroontje op zijn hoofd mag zetten.

En dat kroontje gaat dit jaar naar beer 747, een mannetjesbeer die deel uitmaakt van de Brooks River Bears, een groep beren die zich ophoudt in de buurt van de gelijknamige, zalmrijke rivier die door het park stroomt. Het is niet de eerste keer dat 747 tot winnaar wordt uitgeroepen: ook in 2020 stond hij al eens op nummer 1.