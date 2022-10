Rolls Royce van Freddie Mercury gaat onder de hamer ten voordele van nieuw ziekenhuis in Oekraïne

Mercury kocht de 1974 Rolls Royce Silver Shadow in 1979, en liet er zich tot zijn dood in 1991 in rondrijden - zelf had hij geen rijbewijs. Voor de ondertekening van een belangrijk contract overtuigde Mercury zijn medebandleden om voor de ondertekening met z'n allen in de auto te gaan zitten, getuigt Jim Beach, jarenlang de manager van de groep. Bij het dossier dat samen met de auto verkocht wordt zitten ook facturen voor onderhoud, op naam van Mercury.

Na zijn dood kwam de luxe-auto in bezit van de zus van de Queen-zanger, tot zij de auto in 2013 verkocht. Op een veiling bracht de auto toen 74.600 Britse pond op, zes keer meer dan op voorhand geschat. Out Magazine berichtte destijds dat de Oekraïense celebrity Andri Danylko, beter bekend als Vjerka Serdjoetsjka, de auto toen kocht. In 2007 nam ze deel aan het Eurovisiesongfestival voor Oekraïne.

Danylko heeft publiek nog niets gezegd over de veiling, maar staat wel bekend als een tegenstander van de Russische invasie. De veiling vindt plaats op 5 november.