-273 graden Celsius: Gents experiment leidt tot koudste temperatuur ooit in ons land gemeten

Als tienduizenden atomen bij die lage temperatuur samen een wolk vormen, zoals in het experiment, bestaan ze niet meer op zichzelf maar gaan ze samen een nieuwe identiteit vormen met eigenschappen die de individuele atomen overstijgen. Ze vormen als het ware een superatoom. “In ons onderzoek proberen we te achterhalen wat die eigenschappen zoal kunnen zijn”, verduidelijkt Van Acoleyen. “In de kwantumfysica proberen we te begrijpen hoe deeltjes zich gedragen als je ze met velen samenvoegt. En dat is wat wij doen. Hetzelfde vraagstuk vind je in de natuur trouwens op verschillende niveaus. We hopen niet alleen iets te leren over koude atomen, maar ook over exotische processen als de verdamping van een zwart gat”