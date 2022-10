Groen en PVDA niet onder indruk van Antwerps begrotingsakkoord: "hakbijl voor onze warme stad"

Door de stijgende energiekosten en hoge inflatie zag de stad haar kosten voor de komende jaren met een half miljard stijgen, en moest er financieel bijgestuurd worden.

Het stadsbestuur had het dinsdag zelf over "efficiëntieoefeningen" van 40 miljoen euro per jaar, maar de details daarvan raken slechts met mondjesmaat bekend. Op het vlak van cultuur vallen alvast de projectsubsidies weg en worden structurele subsidies niet geïndexeerd. "Culturele organisaties en jeugdwerkers betalen de prijs voor dit kille boekhoudersbestuur", stelt Groen in een reactie.

Ook de districten zouden 5 procent minder budget krijgen om lokale jeugd-, sport- en cultuurorganisaties te ondersteunen. "De 'goede' huisvaders en -moeders van het Antwerpse stadsbestuur schuiven de rekening door naar mensen en organisaties die zich dagelijks inzetten om van deze stad een warmere stad te maken", meent Groen-gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen. "Een kil boekhouderscollege zet de hakbijl in onze warme stad", klinkt het nog bij Groen.

PVDA stelt dat een beter alternatief was geweest om "prestigeprojecten" zoals een fietsersbrug over de Schelde of een ondertunneling van de kaaien te schrappen, en aan Vlaanderen te vragen om de subsidies voor steden en gemeenten volwaardig te indexeren. "Dit stadsbestuur blijft vastzitten in haar enge logica: besparen op personeel, op de districten en op cultuurhuizen en jeugdverenigingen", zegt fractieleider in de gemeenteraad Peter Mertens. "Daarnaast worden de burgers extra pestbelastingen opgedrongen met dure vuilniszakken, dure parkeerborden, en hogere prijzen om te gaan sporten. Dat telt allemaal door. Dat dit niemand gaat pijn doen, dat is te gek voor woorden."