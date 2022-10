Gynaecoloog (58) uit Turnhout krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van 6 patiënten

"Bovendien is mijn cliënt ondervraagd over en vervolgd voor zaken van 5 jaar geleden. Je moet in je geheugen graven en beroep doen op je medische notities. Dan is het lastig om zaken aan te tonen die misschien wel van belang waren. De rechter heeft daar voor de bestraffing wel rekening mee gehouden. We bekijken ook nog of we in beroep gaan", besluit Damen.