Hasselaren kunnen maand lang zelfrijdende shuttle testen tussen Trixxo Arena en Elfde-Liniestraat

"Veel van dit soort busjes rijden al rond in commerciële contexten, zoals in Terhills eerder deze week. Er is echt wel bewezen dat de technologie veilig werkt", verzekert schepen van Mobiliteit, Marc Schepers (RoodGroen+). Om dergelijke shuttles echt autonoom te laten rijden, zonder begeleider dus, moet zowel de technologie als de wetgeving toch nog een proces doorlopen. Momenteel is het nog wettelijk verplicht dat er een steward aan boord is. De steward houdt in de eerste plaats de openbare weg in de gaten en kan ingrijpen in het zeldzame geval dat de technologie niet juist zou reageren. Daarnaast kan hij passagiers assisteren en hun vragen beantwoorden. Maar in theorie zou de shuttle dus zonder steward kunnen rijden.