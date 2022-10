Hasseltse escaperoom toont hoe moeilijk het is om uit armoede te ontsnappen

"Het is niet makkelijk om uit armoede te ontsnappen en dat merk je ook in de escaperoom", zegt Greet Poelmans van vormingscentrum Avansa Limburg. "Samen met de Stad Hasselt hebben we onze kelder omgetoverd tot een escaperoom waarin je botst op heel wat obstakels waar mensen die in armoede leven mee geconfronteerd worden. Welke obstakels zeker in de escaperoom moesten voorkomen, hebben we besproken met mensen die in het echte leven in armoede leven."