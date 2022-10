Zorgen over het Belgische begrotingsbeleid, maar staat het land echt aan de rand van het bankroet?

De vraag is dan natuurlijk: moeten we ons zorgen maken? Ja. Maar als de vraag is: staat België aan de rand van het bankroet, dan is het antwoord: nee. Ook al hebben veel mensen het moeilijk, als land is er nog geen reden tot paniek. Het is niét zo dat België aftakelt tot een Griekenland aan de Noordzee.

De vergelijking met de jaren zeventig en tachtig zet de zaken in perspectief. Het zijn de hoogdagen van de CVP-staat, met premiers Leo Tindemans en Wilfried Martens. De inflatie piekt en er woekert een energiecrisis: olie wordt op korte termijn acht keer duurder. Het doet een belletje rinkelen, maar desondanks is vergelijken met de huidige crisis niet mogelijk.

In 1981 bijvoorbeeld, onder CVP-premier Wilfried Martens, bedroeg het overheidstekort 13,85 procent – een stuk meer dan de 3,2 waar we aan het einde van de huidige regeerperiode op afstevenen. Als we nu eenzelfde tekort in procenten zouden hebben, zou dat – rekening houdend met de stijging van het bbp tussen 1981 en 2022 – neerkomen op een tekort van 77 miljard. Evenmin te vergelijken: de Belgische schuldgraad steeg tussen 1979 en 1983 met zo’n veertig procent, tot 106,8 procent.

Volgens André Decoster, expert overheidsfinanciën aan de KU Leuven, is een herhaling van het scenario van de jaren 80 uitgesloten, ook al omdat Europa dat nooit zou toelaten. Het huidige tekort is ernstig, vindt hij, “maar dat cijfer hoeft ons geen zorgen te baren. Drie of vijf procent, op de korte termijn maakt dat niet veel verschil. Het langetermijnstekort is veel erger.”