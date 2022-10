Aantal valse bankbiljetten in België daalt, maar hoe herken je vals geld?

Het aantal valse bankbiljetten die in België in beslag worden genomen, daalt al jaren. "In 2016 is de daling begonnen en die blijft duren", vertelt Geert Sciot van de Nationale Bank. "In 2021 werden er 15.759 vervalste bankbiljetten in beslag genomen. Dat is een daling van 9 procent ten opzichte van 2020."

50 euro is het meest populaire valse biljet. "40,7 procent van de in beslag genomen coupures zijn briefjes van 50 euro", vertelt Sciot. Ook 20 euro wordt vaak nagemaakt. "36,7 procent van het aantal vervalste briefjes zijn die van 20 euro. Samen zijn de briefjes van 20 euro en 50 euro dus goed voor 76,8 procent van alle vervalsingen."