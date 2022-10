"Verbied tv-reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen": Hoge Gezondheidsraad doet aanbevelingen tegen overgewicht bij kinderen

In de twaalf jaar sinds de oproep van WHO stond de marketingwereld niet stil. Reclame is niet beperkt tot televisie en verpakkingen, maar intussen sterk doorgedrongen tot kanalen zoals socialemediaplatformen en games. Meer nog: sommige merken ontwikkelen 'advergames' om hun product te promoten. Zo heeft het merk Dr. Oetker verschillende games met het personage "Paula de koe" om Paula-pudding te promoten.

'Kidfluencers’, kinderen die online erg veel volgers hebben op sociale media en er filmpjes of of foto's delen, promoten ook al snacks en drankjes. Dat doet ook de piepjonge Ryan Kaji soms, een van de rijkste YouTube-vloggers ter wereld. Soms brengt hij merken tijdens zijn filmpjes over andere onderwerpen terloops in beeld, maar hieronder zie je hoe hij zelfs merkspeelgoed van een fastfoodrestaurant test.