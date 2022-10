In Lebbeke zijn nog amper tijgermuggen gespot

In september is Lebbeke gestart met het bestrijden van de tijgermuggen. "We hebben toen 15 positieve stalen gevonden. Het was voor ons belangrijk dat we eitjes vonden en die konden verwijderen voor er larven uit kwamen. Dat is ons gelukt want na een nieuw onderzoek blijkt dat het aantal larven fors is verminderd. Nu hebben we nog maar één positieve staal gevonden op larven en één positieve staal op een volwassen tijgermug."