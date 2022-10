India legt farmaceutische fabriek van Maiden Pharma stil na overlijden van 69 kinderen in het West-Afrikaanse Gambia

Het is nog niet zeker dat het overlijden van de kinderen in Gambia te wijten is aan de hoestsiroop van Maiden Pharma, maar uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat een verband mogelijk is. Die kinderen zouden problemen met de nieren gekregen hebben en zijn nadien overleden. Volgens de WHO bevatten de siropen van Maiden in Gambia ontoelaatbare hoeveelheden van giftige stoffen die mogelijk tot het overlijden hebben geleid.

De Indiase overheid heeft de voorbije dagen inspecteurs naar de fabriek van Maiden Pharma nabij de hoofdstad New Delhi gestuurd en die zouden "twaalf inbreuken op de normale veiligheidsprocedures" opgemerkt hebben. Daarop heeft de Indiase overheid nu beslist om de productie van alle geneesmiddelen in de fabriek stil te leggen.