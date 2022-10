Instructiebad zwembad Groenenhoek in Berchem buiten gebruik voor onbepaalde duur door lek

Alle scholen en clubs zijn verwittigd en er wordt voor hen een oplossing gezocht in andere zwembaden. "Het is ook mogelijk om wat meer kinderen te laten zwemmen in het grote bad, maar met wel meer personeel van ons om toezicht te houden, zodat het veilig blijft. Normaal gezien vinden we altijd wel alternatieven, maar het is dan ook altijd de vraag of de scholen en clubs erop ingaan. Wat het vervoer betreft, is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om naar een ander zwembad te gaan. Al merken we wel dat scholen daar heel creatief in zijn."