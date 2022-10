Jaarlijks spektakel Sint in de Piste doet een beroep op nog meer studenten:"Zij en vrijwilligers zijn meer dan welkom om een handje te helpen"

"We zijn blij te kunnen zeggen dat de Sint in Sint-Niklaas blijft. Even hadden we gevreesd dat door de werken aan de markt van Sint-Niklaas het spektakel niet kon doorgaan, maar we hebben de garantie gekregen dat de Sint in zijn thuisstad blijft", laat de organisatie weten. Ook na de grote werken aan de markt, kan de grote circustent geplaatst worden. "We hebben alles samen met de architect gemeten en geteld en we komen er, alles komt in orde." Wil je meer weten over Sint In de Piste, kijk hier.