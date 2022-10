Jobdag van De Lijn in Antwerpen: "We zijn op zoek naar 100 tram- en buschauffeurs"

"Tijdens een eerste gesprek wordt nagegaan of ze over voldoende sociale en technische vaardigheden beschikken. Daarna volgt de echte opleiding om met bus of tram te rijden. Ze kunnen ook meteen kennismaken met toekomstige collega's en met hen in gesprek gaan. Als ze dat wensen, kunnen ze zelfs meteen ter plekke solliciteren, we geven hen daar ook praktische hulp bij. Alle details over de jobdag staan hier.