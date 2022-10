Amerikaanse president Biden sluit gesprek met Poetin op G20 in november niet uit en schat nucleaire dreiging in: "Denk niet dat hij het zal doen"

Biden stelt dat Poetin op zich wel een rationele leider is - met andere woorden: iemand die zich niet laat leiden door emoties - maar dat de Russische doelstellingen in Oekraïne niet rationeel zijn. Dat blijkt volgens de Amerikaanse president onder meer uit de toespraak die Poetin hield vlak na de invasie in Oekraïne.



"Hij zei dat hij de leider moest zijn van een Rusland dat alle Russisch sprekenden verenigt. Ik denk dat dit irrationeel is", zegt Biden. Best opvallend, want de afgelopen maanden werd er druk gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de Russische president, ook over zijn geestelijke toestand.