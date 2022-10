Kamer debatteert over begroting: oppositie geeft kritiek maar krijgt ook bakken kritiek terug

Er was ook een bijzonder felle discussie over kernenergie. Zowel meerderheid als N-VA beschuldigen elkaar van bochtenwerk in verband met het al dan niet langer openhouden van de kerncentrales. Wat wel stilaan duidelijk wordt dat er ook voor Groen niet langer taboes zijn als het gaat over bevoorradingszekerheid.

"We hebben beslist om in geval van een probleem te bekijken welke de mogelijkheden zijn om daar een oplossing te bieden. En we hebben gezegd dat we daarbij geen technologie uitsluiten", zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen) in "Villa Politica". "Als men in dit debat spreekt over dogmatisme en nucleair, zit dit in elk geval niet aan onze kant, maar aan de overkant."