Kliniek Sint-Jan in Brussel opent ouder-babyunit op psychiatrische afdeling

In september werden de twee afdelingen acute psychiatrie van het Brussels ziekenhuis volledig vernieuwd. Nieuw is de ouder-babyunit: moeders of vaders met postnatale depressies, angststoornissen of andere psychiatrische problemen, kunnen er voortaan voor enkele weken met hun baby terecht. Zij krijgen er gespecialiseerde zorg die gericht is op de ontwikkeling van de baby en de relatie tussen ouder en kind.