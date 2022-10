Klimaatfestival Antwerpen: filosoferen over de klimaatverandering

Nog tot en met zondag buigen 40 experts en kunstenaars zich over de meer filosofische aspecten van de klimaatproblematiek. "We analyseren de klimaatproblematiek niet op een wetenschappelijke manier", zegt organisator Maïté de Haan van de vzw Troebel. "Zij zorgt voor veel chaos. Dat is dan ook het thema van dit festival. Chaos wordt dikwijls negatief bekeken maar wij vragen ons af of dat niet mee de oorzaak is van het klimaatprobleem. We moeten leren om met die chaos om te gaan. Het klinkt misschien abstract maar zo is er veel ruimte om antwoorden te zoeken. Wie is er verantwoordelijk voor de problematiek, hoe kunnen we beter samenleven, wat betekent het om mens te zijn in een wereld vol natuur ? Dat zijn belangrijke vragen waar we samen met de bezoekers over willen nadenken."