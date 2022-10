Leuven gaat zelf winkels zoeken voor leegstaande handelszaken op Bondgenotenlaan en Diestestraat

Schepen van middenstand Johan Geleyns wil het investeringsreglement zo verfijnen dat er geen plaats is voor grote ketens. "Ketens en horeca zijn er genoeg in Leuven, dat is niet wat we nodig hebben. Natuurlijk valt de leegstand in de grote winkelstraten als de Bondgenotenlaan en de Dietstestraat op, dat willen we nu echt aanpakken. Onze centrummanager gaat de boer op en gaat op zoek naar duurzame winkels met unieke producten die in Leuven ontbreken. Bedoeling is dat wij ondernemers in contact brengen met de eigenaars en dan kunnen wij tussenkomen met een stevige investeringspremie."