Londerzeel koopt grond voor meer geboortebos: "Eindelijk bomen voor ouders van 2020 en 2021"

De volledige bebossing zal in twee fasen gebeuren. Eerst wordt een gewoon bos aangeplant, samen met de geboortebomen van 2020 en 2021. In een tweede fase worden de geboortebomen van 2022 geplant. Op zaterdag 26 november is het aan de eerste geboortebomen. Burgemeester Conny Moons: "De mensen van Bûûmplanters, een open burgercollectief, zullen in totaal zo’n 1.600 bomen planten. De ouders van alle kinderen die geboren werden in 2020 en 2021, moesten even geduld hebben, maar binnenkort krijgen ze een uitnodiging om een boom te planten voor hun kindje.”