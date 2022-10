Historische conservenfabriek van Marie Thumas in Leuven krijgt nieuwe bestemming: "Moestuin op het dak is een mogelijkheid"

Het project kan gekaderd worden in het buurtparticipatietraject van de stad Leuven. Daarin werd de bevolking gevraagd om mee na te denken over de toekomst van de omgeving rond de Vaart. De stad Leuven ontdekte dat de bevolking waarde hecht aan gemeenschapsgevoel. Rubbens: “De bewoners maakten bijvoorbeeld duidelijk dat er nood is aan meer lokalen en plaats voor verenigingen." Het gebouw zal dan ook meerdere functies krijgen. "Winkels, kantoren, ateliers en je kan er ook in wonen. De combinatie zorgt voor een levendig geheel. Als we er dan ook nog eens de verenigingen bij kunnen betrekken om de lokalen te gebruiken, zal er altijd beweging zijn."