Marter zet 15.000 gezinnen in Denderstreek en Pajottenland zonder stroom

Er zijn wel meer kleine dieren die in de winter ergens in terechtkomen op zoek naar warmte. Dat kan onder een motorkap zijn, in een schoorsteen of een elektriciteitscabine. Meestal heeft dat niet zo'n grote gevolgen. Maar in Denderleeuw is een stoutmoedige marter in een transformatorstation van een hoogspanningskabel gekropen, en zette zo deze ochtend de stroom uit voor meer dan 15.000 gezinnen in de Denderstreek en het Pajottenland.