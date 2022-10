Tientallen Oost-Vlaamse gemeenten verenigen zich voor aankoop openbaar meubilair

Alle steden en gemeenten kunnen op hun grondgebied Hoppinpunten plaatsen. Die zijn te herkennen aan een totempaal met een logo Hoppin op. Voor de opbouw van die plaatsen is materiaal nodig, zoals een bushokje of een fietspaal. In plaats van dat alle gemeenten afzonderlijk die materialen aankopen, kan dat nu op 1 plaats in Sint-Lievens-Houtem, in de gebouwen van Solva aan de Gentsesteenweg in Vlierzele.