Medische hulppost voor asielzoekers geopend in Brussel: "Peuter meteen naar ziekenhuis gebracht"

Maar bij Artsen Zonder Grenzen-medewerkers Thomas Pelseneer en Clotilde Pourteau, die in de medische hulppost aan de slag zijn, viel te horen dat er dinsdag al een meisje van amper twintig maanden overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. “Ze sliep samen met haar moeder en oudere zus op straat. Nadat ze hun asielaanvraag hadden ingediend, zijn ze tot bij ons gekomen. Het meisje van twee is met malaria in kritieke toestand naar de Kliniek Sint-Jan overgebracht. Het is dramatisch. Wat ons tegen de borst stuit, is dat wij de verantwoordelijkheden van de overheid moeten overnemen.”