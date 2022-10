Militaire oefening in Eeklo:"Geen reden tot paniek, het is een oefening"

De militairen blijven tot vrijdag in Eeklo. "Er is bij mijn weten nergens paniek of vragen, iedereen was op de hoogte. Het gebeurt al vaker eens dat er militaire oefeningen plaatsvinden. De militairen werken er overdag en blijven 's avonds en 's nachts in de omgeving. Maar 's nachts vinden er wel geen oefeningen plaats", laat de burgemeester nog weten.