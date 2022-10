21 minderjarige asielzoekers sliepen vannacht wellicht op straat wegens geen opvangplaats: "Dit dreigde eraan te komen, we zitten in een diepe crisis"

Om een opvangplaats van Fedasil te krijgen, moeten asielzoekers naar het Klein Kasteeltje. De registratie van asielaanvragen dient (sinds augustus) te gebeuren in de kantoren van de dienst Vreemdelingenzaken in het centrum van Brussel, het Pachéco-gebouw, naast de Financietoren. Daar werd deze week "geduwd en getrokken". "Er was extra politieversterking", bevestigt Claus. "Als je al weken- of maandenlang op straat leeft, is de hoop op registratie en opvang groot. Het is normaal dat emoties hoog oplopen."