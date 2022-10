Moskee in Lommel huurt zwembad af voor leden, maar alleen mannen en kinderen mogen zwemmen

De vzw achter de moskee huurt twee keer per maand het zwembad volledig af, zo meldt de krant Het Belang van Limburg, om er haar leden te laten zwemmen. Op de sociale media van Al Afurqan wordt een jaarabonnement voor dat zwembad aangeboden, maar dan enkel voor mannen en eventueel kinderen. Vrouwen lijken dus niet welkom. Het is onduidelijk of vrouwelijke leden in zijn geheel niet mogen zwemmen, of dat niet in het bewuste zwembad mogen doen.

Het bericht op sociale media werd al uitvoerig gedeeld op Twitter en kan op boze commentaar rekenen. Ook Dirk Vanderhoydonks (cd&v), schepen van Sport in Lommel en ook van Gelijke Kansen en Integratie, heeft het bericht gezien. "Ik heb er, gezien mijn beide bevoegdheden, een dubbel gevoel bij", vertelt hij aan Radio2. "Ik heb opgevangen dat er voor de vzw te veel inkijk is in het zwembad, en ze daarom geen vrouwen toelaten om te zwemmen. Mijn respect voor gewoontes binnen verschillende religies is groot, maar aan de andere kant ben ik voorstander voor gelijke rechten voor mannen én vrouwen."