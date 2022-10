Geheim, gepland en grootschalig: NAVO houdt volgende week boven ons land jaarlijkse oefeningen in afwerpen van kernwapens

"Afschrikking is een concept uit de jaren 60 gebaseerd op rationele leiders die in rationele omstandigheden beslissingen moeten nemen", zegt Ludo Debrabander van vzw Vrede. "In hoeverre kunnen we vertrouwen op president Vladimir Poetin of zijn voormalige Amerikaanse collega Donald Trump, die beiden een de facto autonome bevoegdheid hebben of hadden om kernwapens in te zetten? In elk geval, bij een nucleaire escalatie behoren militaire basissen met kernwapens, zoals in Kleine-Brogel, tot de eerste potentiële doelwitten. Ze maken ons dus niet veiliger."

"Een oefening als deze laat de nucleaire afschrikking materieel tot leven komen", werpt Mattelaer tegen. "Het blijft immers niet bij een theoretische belofte van Amerikaanse hulp: er wordt met vliegtuigen en personeel van alle deelnemende landen geoefend voor mogelijke scenario's waarin een nucleaire tegenaanval wordt overwogen. Een NAVO-oefening als deze symboliseert dan ook dat de veiligheid van alle bondgenoten ondeelbaar is."

In tegenstelling tot andere kernwapens (ballistische raketten) kunnen via gerichte en aangekondigde oefeningen of aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen wel "signalen" worden gegeven. Het gaat om een subtiel spel waar zowel de NAVO als Moskou duidelijk de waarschuwingssignalen kan lezen.