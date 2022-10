Beyers Koffie in Puurs-Sint-Amands biedt na 20 jaar koffiepads alleen nog de composteerbare versie aan

Hoewel de pads industrieel composteerbaar zijn, mag je ze toch niet overal bij het gft gooien. "Of dat mag of niet, hangt af van de lokale wetgeving. Ze zijn ook alleen gecertificeerd voor industriële composteerbaarheid. Voorlopig mogen ze dus niet op de eigen composthoop. Uiteraard houden we de vinger aan de pols voor alle mogelijke ontwikkelingen die er zijn op het vlak van duurzame verpakkingen."

Gaat Beyers dan ook op zoek naar alternatieven voor plastic en aluminium cups? "We zien al een duidelijke overgang van plastic naar aluminium cups. Die worden gemaakt van gerecycleerd aluminium en kunnen ook weer volledig gerecycleerd worden."

Beyers Koffie is opgericht in 1880 en is momenteel de grootste koffiebrander in België.