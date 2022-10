Nieuwe VRT MAX-reeks "Roomies" zet in op vrouwelijk LGBTQ+-talent, maar vooral op rauwe emotie: “Hopelijk voor iedereen herkenbaar"

Toch gaat de reeks volgens hen niet over lesbisch zijn, maar het gaat daar ook niet niet over. Van Deuren wijst op een bepaald spanningsveld dat er bestaat: “We wilden geen serie maken over expliciete homofobie, maar er zitten in onze samenleving nog steeds micro-agressies waar homofobie in zit. Niet gerepresenteerd worden in de media is ook een vorm van een micro-agressie. We moeten die dualiteit gewoon accepteren: het is niet belangrijk dat ze lesbisch zijn, maar tegelijkertijd is het ook wel belangrijk.”

Zowel Van Deuren als De Boeck geloven dat de serie wel over universele ervaringen gaat: “Uiteindelijk gaat het om de relatie met je ouders, vriendschap, liefde… Ik hoop dat we erin geslaagd zijn om een reeks te maken voor iedereen”, zegt De Boeck. Van Deuren voegt toe: “Als het herkenbaar is, dan ligt het aan onze manier van vertellen, omdat we personages van vlees en bloed hebben neergezet met authentieke emoties.”