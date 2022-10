Na getuigenis van Noëmi die aan verkeerde biologische vader is gekoppeld: "Laat biologische afstamming niet louter commercieel zijn"

In het Afstammingscentrum kunnen Vlamingen met al hun vragen over biologische afkomst terecht, maar hun rol is door het decreet zeer beperkt. De DNA-testen die ze kunnen aanbieden, zijn beperkt tot het bevestigen van eerstegraadverwantschap en het aantal werkkrachten die ze tot hun beschikking hebben is te klein om de nodige vraag vanuit de samenleving te beantwoorden.

Zij mogen ook niet samenwerken met de commerciële partners, wat vanuit privacy en databescherming perspectief terecht is. Maar dat is de reden waarom velen in hun zoektocht toch de hulp inschakelen van de commerciële bedrijven en tussenpersonen. “Het enige wat je doet is geld geven en hopen dat zij daar goede dingen mee doen”, getuigde Noémi in “Laat” over hoe ze die hulp reeds mocht ervaren met vallen en opstaan.