"Pano" ging in gesprek met sluikstorters in Brussel: "Als je in een klein appartement woont, is een stinkende zak restafval niet vol te houden" 

“Vuilzakken zijn een concept dat echt passé is in alle grote Europese steden”, zegt Elke Roex. Zij is de voormalige schepen van Netheid in Anderlecht voor Vooruit. “Ik denk dat we daarvan af moeten, zodat mensen op elk moment hun afval op een correcte manier weg kunnen gooien, in een container.”



Zulke containers - vaak ondergronds - bestaan al in Brussel-Stad, Etterbeek en in Anderlecht. 70 procent van de Brusselaars is nog aangewezen op een vuilzak, 30 procent kan via een container in het appartementsgebouw werken. Ook Antwerpen en pakweg Barcelona en Amsterdam zetten er volop op in. In Amsterdam wordt 83 procent van het restafval opgehaald via ondergrondse containers.

Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) is niet tegen een uitbreiding van het containersysteem, al is de vraag waar die moeten komen. “Voor een ecologist als ik is het geen probleem om parkeerplaatsen te schrappen, maar voor sommigen is dat wel een probleem. Op de trottoirs kan je ze niet aanleggen.”