Kan méér groen zorgen voor minder afval op straat? Wij deden de test op een straathoek in Brussel

Dat sluikstorten komt voort vanuit een stevige “je m’en fous”, een gedragsprobleem zeg maar. Maar een reportage van “Pano” toonde gisteren dat ook nog andere factoren meespelen: kleine woningen, inwoners die geen wagen hebben om naar het containerpark te gaan, armoede, culturele gewoontes…en dus ook ruimtelijke ordening.

We deden de test op de straathoek, en legden een perk aan met wat potgrond, planten en paaltjes. We hangen een bordje op in het Frans met info over de ophalingen doorheen de week. "Een propere straathoek, dankzij jullie!", staat erop. "Merci", zetten we erbij. En wat blijkt? Twee weken later wordt er nog amper illegaal afval op de hoek gestort.