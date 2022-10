West-Vlaamse politiezone Kouter waarschuwt voor filmgeld: "Oplichting komt in heel Europa voor"

De politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout) vraagt op haar Facebookpagina om extra waakzaam te zijn voor 'Movie Money' of filmgeld. Dat zijn valse bankbiljetten die op filmsets gebruikt worden. "Let vooral op de kleine lettertjes in de balk", klink het.

Op de zijkant van de biljetten staat "This is not legal, it is used for motion props only" (vertaald: dit is niet legaal, mag enkel gebruikt worden als rekwisiet). "Het nepgeld kan makkelijk online besteld worden en de oplichting komt ondertussen in heel Europa voor." Vorige week kreeg de KLJ van Beerst (deelgemeente van Diksmuide) ook al te maken met vals geld. Iemand kocht tijdens hun fuif voor zeker 500 euro aan zuipkaarten.