Wegpolitie Overijse vindt bij koffercontrole 19 giftige slangen

“Het was wel een opmerkelijke vondst”, zegt Mathieu Hellputte van Animal Service Resue “De politie vond 20 slangen in de koffer van een wagen bij een routinecontrole in de regio Overijse. 19 slangen zijn zeer giftig.”

Er werden verschillende soorten adders aangetroffen waaronder wimperadders en Europese adders, maar ook een ratelslang. “De enige niet giftige was een boompython”, zegt Helleputte.



De dieren werden in beslag genomen omdat ze ze zonder papieren ons land doorkruisten. “De slangen verkeerden allemaal in een goede gezondheid. We hebben daarna de dieren van Brussel naar de Universitaire dierenkliniek van Luik gebracht waar ze nog de nodige zorgen zullen krijgen.”