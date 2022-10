Politie Turnhout waarschuwt voor valse medewerker van nieuw glasvezelnetwerk Fiberklaar

De politie van Turnhout waarschuwt haar inwoners voor een man die zich uitgeeft als medewerker van Fiberklaar. De man deed zich gisterenmiddag voor als medewerker van dat bedrijf en was zo in het huis van een bejaarde vrouw binnen geraakt. Hij dwong haar om de juwelen die ze droeg aan hem te geven, daar was ook haar trouwring bij. Het gaat om een man van ongeveer 40 jaar, die iets molliger is gebouwd. De politie raadt aan om niemand binnen te laten en om steeds een legimitatiebewijs te vragen. Je kan ook best om contact op te nemen met het bedrijf zelf als je twijfelt.