Banken en energieleveranciers betreuren dat regering (opnieuw) op hen rekent om begroting te financieren

De overwinstbelasting die De Croo in de Kamer voorstelde is daarmee strenger dan wat Europa had voorgesteld. En er wordt zelfs nog een optie opengelaten op een verlenging van de belasting. "Onbegrijpelijk", vindt Febeg, de sectorfederatie van de energieleveranciers. “Wij hebben begrip voor het feit dat de overheid middelen zoekt om de mensen te ondersteunen die het op dit moment moeilijk hebben en de sector is ook bereid inspanningen te leveren, maar wij stellen vast dat de federale regering strenger is dan Europa, zowel in tijd als in de grootte van de bijdrage.”